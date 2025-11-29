Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Лондоне проходит масштабная демонстрация в поддержку Палестины

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 19:42
    Десятки тысяч человек в центре Лондона вышли на демонстрацию, приуроченную к Международному дню солидарности с палестинским народом, отмечаемому 29 ноября ООН.

    Как передает Report, со ссылкой на зарубежные СМИ, организаторы акции - "Кампания солидарности с Палестиной" и ряд групп, выступающих против действий Израиля в секторе Газа и поставок оружия еврейскому государству Великобританией, в том числе "Стоп войне" (Stop the War).

    Участники акции под названием "Национальный марш за Палестину" начали собираться на улице Парк-лейн возле Гайд-парка в центре Лондона в полдень по местному времени (16:00 по Баку). Они держат в руках флаги Палестины и плакаты с призывами полностью открыть доступ гуманитарным организациям в Газу, прекратить гибель людей в Палестине и против обладания Израилем ядерного оружия.

    Позднее демонстранты прошли маршем до Даунинг-стрит в правительственном квартале и провели митинг.

    Нпомним, что соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

    ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.

    Лента новостей