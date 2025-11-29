İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Londonda Fələstinə dəstək məqsədilə genişmiqyaslı nümayiş keçirilir

    • 29 noyabr, 2025
    • 20:31
    Londonda Fələstinə dəstək məqsədilə genişmiqyaslı nümayiş keçirilir

    Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda on minlərlə insan BMT tərəfindən 29 noyabrda qeyd olunan Fələstin xalqı ilə Beynəlxalq Həmrəylik Gününə həsr olunmuş nümayişə çıxıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, aksiyanın təşkilatçıları "Fələstinlə həmrəylik kampaniyası" və Qəzza zolağında İsrailin hərəkətlərinə, həmçinin Böyük Britaniyanın yəhudi dövlətinə silah tədarükünə qarşı çıxan bir sıra qruplar, o cümlədən "Müharibəyə son" ("Stop the War") təşkilatıdır.

    "Fələstin uğrunda milli marş" adlanan aksiyanın iştirakçıları yerli vaxtla günorta (Bakı vaxtı ilə saat 16:00) Londonda, Hayd-park yaxınlığındakı Park-leyn küçəsində toplaşmağa başlayıblar. Onlar əllərində Fələstin bayraqları və humanitar təşkilatların Qəzzaya tam girişinə icazə verilməsi, Fələstində insanların ölümünün dayandırılması, İsrailin nüvə silahına sahib olmasına qarşı çağırışlar yazılmış plakatlar tutublar.

    Sonra nümayişçilər hökumət kvartalında yerləşən Dauninq-stritə doğru yürüş edərək mitinq keçiriblər.

    Xatırladaq ki, İsrail ilə Fələstininin HƏMAS hərəkatı arasında Qəzza zolağında atəşkəs razılaşması 10 oktyabrda qüvvəyə minib.

    HƏMAS razılaşma çərçivəsində 7 oktyabr 2023-cü ildən Qəzzada saxlanılan 20 girovu azad edib və beləliklə, sağ qalan bütün girovlar azad olunub. İsrail isə cavab olaraq təxminən 2 min fələstinli məhbusu, o cümlədən terrorizmə görə ömürlük həbs cəzası almış şəxsləri azadlığa buraxıb. Hazırda HƏMAS əsirlikdə həlak olmuş girovların meyitlərin qalıqlarını İsrailə qaytarır.

    Fələstin Nümayiş London
