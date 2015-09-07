В Лондоне преступлений против мусульман стало больше на 70%

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Количество преступлений против мусульман, совершенных на почве ненависти, в Лондоне выросло на 70% за прошедший год. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в городской полиции.
Согласно собранным данным, за 12 месяцев с прошлого июля было совершенно 816 преступлений на почве исламофобии, по сравнению с 478 преступлениями за предыдущий период.
Правозащитная организация Tell MAMA, которая занимается мониторингом нападений на мусульман, сообщает, что около 60% жертв подобных преступлений - женщины.
В организации рассказали, что чаще всего сталкиваются с агрессией женщины, носящие паранджу.
Среди преступлений, вошедших в статистику, фигурируют преследования в интернете, уличные нападения и крайние формы насилия.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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