В Лондоне преступлений против мусульман стало больше на 70%

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Количество преступлений против мусульман, совершенных на почве ненависти, в Лондоне выросло на 70% за прошедший год. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в городской полиции.

Согласно собранным данным, за 12 месяцев с прошлого июля было совершенно 816 преступлений на почве исламофобии, по сравнению с 478 преступлениями за предыдущий период.

Правозащитная организация Tell MAMA, которая занимается мониторингом нападений на мусульман, сообщает, что около 60% жертв подобных преступлений - женщины.

В организации рассказали, что чаще всего сталкиваются с агрессией женщины, носящие паранджу.

Среди преступлений, вошедших в статистику, фигурируют преследования в интернете, уличные нападения и крайние формы насилия.