В Лондоне назвали условие, при котором Ассанжа не экстрадируют в США

Власти Великобритании не будут экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, пока существует вероятность, что там ему грозит смертная казнь.

Власти Великобритании не будут экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, пока существует вероятность, что там ему грозит смертная казнь.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом сказал член палаты лордов британского парламента от консервативной партии лорд Ричард Балф.

"Уверен, что адвокаты Джулиана Ассанжа будут подавать апелляции так долго, как только смогут. Я убежден, что правительство Великобритании не захочет экстрадировать без четкого понимания, что не будет вынесено решение о смертной казни", - сказал собеседник агентства.

Ранее Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию. В случае предоставления гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса.