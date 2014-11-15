​В Ливии освобождены девять граждан Турции

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Похищенные две недели назад в Ливии девять граждан Турции освобождены.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию об освобождении турков распространил Мохамеда Хегази, пресс-секретарь проправительственных военных ливийских формирований генерала Халифы Хафтара.
Напомним, с требованием об освобождении граждан Турции также обращалось ООН.
Граждане Турции были похищены 31 октября на северо-западе Ливии, когда они находились на пути в турецкое консульство в Мисурате. В консульстве о похищении узнали несколько дней спустя.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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