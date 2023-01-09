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В Ливии надеются провести выборы в августе или сентябре

В Ливии надеются провести выборы в августе или сентябре Новый высший законодательный орган Ливии будет состоять из двух палат.
Другие страны
9 января 2023 г. 09:29
В Ливии надеются провести выборы в августе или сентябре

Новый высший законодательный орган Ливии будет состоять из двух палат.

Как передает Report, об этом сообщил глава Высшего госсовета (ВГС) страны Халед аль-Мишри.

Он рассчитывает, что всеобщие выборы в стране состоятся в августе или сентябре.

По словам аль-Мишри, конституционная основа для проведения выборов предполагает создание двухпалатного высшего законодательного органа. Планируется, что Палата представителей будет располагаться в городе Бенгази, а Сенат - в Триполи. Их решили разместить в разных местах для "создания политического баланса" в стране, утверждает он. Депутатов Палаты представителей будут избирать по партийным спискам и в индивидуальном порядке, а членов Сената - только по индивидуальной схеме.

Как уточнил глава ВГС, исполнительная власть в Ливии будет представлена президентом и правительством. Он уточнил, что главу Кабмина будет назначать президент. "Я ожидаю проведения президентских и парламентских выборов в ближайшем августе или сентябре", - сказал Халед аль-Мишри.

В Ливии сейчас существуют два правительства: Существующие на востоке страны возглавляется Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства в Триполи, возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой.

В июле в Ливии прошли массовые протесты с требованием роспуска всех органов власти и проведения выборов. Ситуация снова обострилась в августе, когда ливийская столица Триполи вновь стала полем боя для местных группировок, поддерживающих разные политические силы. В результате столкновений тогда погибли более 30 человек, свыше 150 пострадали.

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