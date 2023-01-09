В Ливии надеются провести выборы в августе или сентябре

Новый высший законодательный орган Ливии будет состоять из двух палат.

Новый высший законодательный орган Ливии будет состоять из двух палат.

Как передает Report, об этом сообщил глава Высшего госсовета (ВГС) страны Халед аль-Мишри.

Он рассчитывает, что всеобщие выборы в стране состоятся в августе или сентябре.

По словам аль-Мишри, конституционная основа для проведения выборов предполагает создание двухпалатного высшего законодательного органа. Планируется, что Палата представителей будет располагаться в городе Бенгази, а Сенат - в Триполи. Их решили разместить в разных местах для "создания политического баланса" в стране, утверждает он. Депутатов Палаты представителей будут избирать по партийным спискам и в индивидуальном порядке, а членов Сената - только по индивидуальной схеме.

Как уточнил глава ВГС, исполнительная власть в Ливии будет представлена президентом и правительством. Он уточнил, что главу Кабмина будет назначать президент. "Я ожидаю проведения президентских и парламентских выборов в ближайшем августе или сентябре", - сказал Халед аль-Мишри.

В Ливии сейчас существуют два правительства: Существующие на востоке страны возглавляется Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства в Триполи, возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой.

В июле в Ливии прошли массовые протесты с требованием роспуска всех органов власти и проведения выборов. Ситуация снова обострилась в августе, когда ливийская столица Триполи вновь стала полем боя для местных группировок, поддерживающих разные политические силы. В результате столкновений тогда погибли более 30 человек, свыше 150 пострадали.