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    В Ливии боевики напали на нефтяной порт

    Боевикам Бригад обороны Бенгази удалось захватить местный аэродром

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Боевики атаковали  ливийский нефтяной порт Рас-Лануф, контролируемый армией страны во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил  представитель армии Ахмед аль-Мисмари.

    Основные нефтяные терминалы Ливии были освобождены силами Хафтара от боевиков в 2016 году. Хафтар не признает правительство страны в Триполи.

    Как сообщил аль-Мисмари, новое наступление на Рас-Лануф сегодня предприняли боевики "Бригад обороны Бенгази", им удалось захватить местный аэродром.

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