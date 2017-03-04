В Ливии боевики напали на нефтяной порт

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Боевики атаковали ливийский нефтяной порт Рас-Лануф, контролируемый армией страны во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель армии Ахмед аль-Мисмари.

Основные нефтяные терминалы Ливии были освобождены силами Хафтара от боевиков в 2016 году. Хафтар не признает правительство страны в Триполи.

Как сообщил аль-Мисмари, новое наступление на Рас-Лануф сегодня предприняли боевики "Бригад обороны Бенгази", им удалось захватить местный аэродром.