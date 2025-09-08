В Ливане в результате израильских атак погибли пять человек
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 19:47
В результате ударов Армии Израиля по региону долины Бекаа в восточном Ливане погибли пять человек.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ливана.
"По меньшей мере пять человек были убиты и еще пять получили ранения", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что Израиль наносит удары по объектам, предположительно принадлежащим "Хезболлах", не предоставляя доказательств и не принимая во внимание соглашение о прекращении боевых действий, вступившее в силу в ноябре.
