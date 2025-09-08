İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İsrailin Livana hücumu nəticəsində 5 nəfər ölüb

    • 08 sentyabr, 2025
    • 20:19
    İsrailin Livana hücumu nəticəsində 5 nəfər ölüb

    İsrailin Livanın şərqindəki Bekaa vadisi bölgəsinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 5 nəfər ölüb.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Azı 5 nəfər ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb", - nazirliyin bəyanatında deyilir.

    Qeyd olunur ki, İsrail sübut təqdim etmədən və noyabr ayında qüvvəyə minən atəşkəs razılaşmasını nəzərə almadan "Hizbullah"a aid olduğunu güman etdiyi hədəfləri vurur.

