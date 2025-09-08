İsrailin Livana hücumu nəticəsində 5 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 20:19
İsrailin Livanın şərqindəki Bekaa vadisi bölgəsinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 5 nəfər ölüb.
"Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
"Azı 5 nəfər ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb", - nazirliyin bəyanatında deyilir.
Qeyd olunur ki, İsrail sübut təqdim etmədən və noyabr ayında qüvvəyə minən atəşkəs razılaşmasını nəzərə almadan "Hizbullah"a aid olduğunu güman etdiyi hədəfləri vurur.
Son xəbərlər
21:26
Gürcüstan DİN aksiyaçılara xəbərdarlıq edibRegion
21:20
Netanyahu Qəzza sakinlərini şəhəri tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
21:20
Foto
ASF III MDB Oyunları ərəfəsində Gəncədə təlim-məşq toplanışına başlayıbFərdi
21:12
Fransanın Baş naziri etimadı doğrultmayıb, parlamentdə çoxluq hökumətin əleyhinə çıxıbDigər ölkələr
21:10
"Akkuyu" AES Türkiyəyə 50 milyard dollar töhfə verəcəkRegion
21:06
Şimali Makedoniya Azərbaycan tədarükləri hesabına elektrik stansiyalarını qaza çevirməyi planlaşdırırEnergetika
21:00
Ukrayna üzrə "Ramştayn" formatlı görüş sentyabrın 9-da Londonda keçiriləcəkDigər ölkələr
20:58
Fransada müxalifəti Baş nazir Bayrunu dəstəkləməyəcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
20:51