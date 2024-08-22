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В Ливане 260 человек пострадали от отравления белым фосфором с осени 2023 года

В Ливане 260 человек пострадали от отравления белым фосфором с осени 2023 года Около 260 ливанцев пострадали с осени 2023 года в результате отравления белым фосфором, использовавшимся Израилем при бомбардировках южных районов республики.
Другие страны
22 августа 2024 г. 19:31
В Ливане 260 человек пострадали от отравления белым фосфором с осени 2023 года

Около 260 ливанцев пострадали с осени 2023 года в результате отравления белым фосфором, использовавшимся Израилем при бомбардировках южных районов республики.

Как передает Report, такие данные приводит национальное агентство Al Wataniya со ссылкой на Минздрав Ливана.

"Всего в период с октября 2023 года по 20 августа текущего года от отравления фосфором пострадали по меньшей мере 257 человек. Всего же с начала вооруженной эскалации между ливанским движением "Хезболлах" и Израилем в Ливане погибли 564 человека", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с осени прошлого года не менее 110 099 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Израиля.

27 июня газета Financial Times сообщала со ссылкой на радиолокационные и спутниковые данные, что почти ежедневные обстрелы Израилем объектов "Хезболлах" с применением запрещенных международным правом снарядов с белым фосфором сделали пятикилометровую зону вдоль израильской границы с Ливаном непригодной для проживания.

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Версия на азербайджанском языке Livanda 2023-cü ilin payızından bəri 260-a yaxın insan ağ fosfordan zəhərlənib
Версия на английском языке Hundreds of Lebanese suffer white phosphorus poisoning since fall 2023

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