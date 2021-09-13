В Литве ввели ограничения для непривитых от коронавируса

Власти Литвы ввели жесткие ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса

Власти Литвы ввели жесткие ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. Эти меры направлены на то, чтобы мотивировать население сделать прививку, передает Report cо ссылкой на ТАСС.

Согласно решению кабмина, с 13 сентября лица, не получившие так называемый паспорт возможностей, не смогут посещать торговые центры площадью более 1,5 тыс. кв. м и все непродовольственные магазины. Им не будет предоставляться ряд услуг, в том числе закрыт вход в учреждения общепита, на публичные мероприятия. Непривитые могут быть отстранены от работы, если работодатель решил, что все члены трудового коллектива должны иметь паспорт возможностей.

Паспорт (введен в июле) в электронном или бумажном варианте может быть выдан привившимся, а также переболевшим COVID-19, если медицинский тест покажет достаточное количество антител. Те, кто не желает делать прививку, может получить это свидетельство, пройдя тест на коронавирус. В государственных пунктах таких лиц уже не тестируют. В частных лабораториях это стоит от 22 до 60 евро. Тест, однако, считается действительным в течение 48 часов, поэтому проходить его придется с учетом этого временного интервала регулярно.