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В Литве проходят учения истребителей ВВС НАТО

В Литве проходят учения истребителей ВВС НАТО В Литве проходят учения истребителей ВВС НАТО, осуществляющих миссию воздушной полиции в небе стран Балтии.
Другие страны
27 марта 2023 г. 13:58
В Литве проходят учения истребителей ВВС НАТО

В Литве проходят учения истребителей ВВС НАТО, осуществляющих миссию воздушной полиции в небе стран Балтии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает командование литовской армии.

"Тренировка размещенных на авиабазе Зокняй в Литве истребителей ВВС стран - членов Североатлантического альянса проводится в районе Паланги и над акваторией Балтийского моря", - говорится в сообщении.

В учениях задействованы истребители F-16 ВВС Польши и истребители Rafale ВВС Франции. "В ходе тренировки будут осуществляться полеты на малых высотах, а над Балтийским морем выпускаться тепловые заряды", - отметило командование.

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