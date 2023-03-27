В Литве проходят учения истребителей ВВС НАТО

В Литве проходят учения истребителей ВВС НАТО, осуществляющих миссию воздушной полиции в небе стран Балтии.

В Литве проходят учения истребителей ВВС НАТО, осуществляющих миссию воздушной полиции в небе стран Балтии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает командование литовской армии.

"Тренировка размещенных на авиабазе Зокняй в Литве истребителей ВВС стран - членов Североатлантического альянса проводится в районе Паланги и над акваторией Балтийского моря", - говорится в сообщении.

В учениях задействованы истребители F-16 ВВС Польши и истребители Rafale ВВС Франции. "В ходе тренировки будут осуществляться полеты на малых высотах, а над Балтийским морем выпускаться тепловые заряды", - отметило командование.