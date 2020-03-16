В Литве объявили общенациональный карантин

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Режим общенационального карантина объявлен сегодня в Литве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"С учетом сложившейся ситуации правительство объявляет до 30 марта на территории Литвы карантин", - сказано в постановлении кабинета министров.

Страна закрыла свои границы для въезда иностранцев и выезда литовских граждан. Гуманитарный коридор для возвращающихся домой через литовскую территорию граждан других стран будет открыт до 19 марта. Не работают детские сады, школы и вузы. Закрыто почти все, кроме продовольственных магазинов и аптек.

При режиме национального карантина применяются жесткие административные меры в отношении тех, кто игнорирует требования санитарной безопасности. Для контроля разрешается использовать полицию. Те, кто в результате безответственного игнорирования карантинных мер заразит других, могут быть наказаны штрафом в размере 3 тысячи евро и даже привлечены к уголовной ответственности. Максимальная мера наказания в особо тяжких случаях предусмотрена в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Работодателям рекомендовано максимально использовать дистанционный метод работы.