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В Литве 30 тыс. электромобилей остались без зарядки из-за хакерской атаки

В Литве 30 тыс. электромобилей остались без зарядки из-за хакерской атаки В Литве 30 тыс. электромобилей перестали работать вместе со всеми зарядными станциями в стране.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 20:31
В Литве 30 тыс. электромобилей остались без зарядки из-за хакерской атаки

В Литве 30 тыс. электромобилей перестали работать вместе со всеми зарядными станциями в стране.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал Mash, российские хакеры из группировки Just Evil (бывшая KillNet) получили доступ к системе компании Ignitis grupė, которая занимается производством и распределением электроэнергии в странах Балтии, а также в Финляндии и Польше.

Полученные данные клиентов электрозаправок хакеры пообещали опубликовать, а затем навсегда заблокировать для них доступ заправкам.

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