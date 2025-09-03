Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Число погибших при крушении фуникулера "Глория" в Лиссабоне возросло до 15 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 23:45
    Число погибших при крушении фуникулера Глория в Лиссабоне возросло до 15 - ОБНОВЛЕНО

    Число погибших в результате схода с рельсов фуникулера "Глория" в Лиссабоне возросло до 15 человек, пострадали 18.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN Portugal.

    По данным Национального института неотложной медицинской помощи (INEM), по меньшей мере пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    По данным сайта Гражданской защиты, на месте работают 59 операторов, которых поддерживают 21 наземное транспортное средство.

    Фуникулер "Глория" (Glória) в португальской столице Лиссабоне сошел с рельсов.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN Portugal.

    На место происшествия была вызвана бригада спасателей. По последним данным, в результате инцидента три человека погибли. Также пострадали 20 человек, состояние 9 из них тяжелое.

    На месте происшествия задействованы все экстренные службы города. Последствия обрушения ликвидируют более 60 специалистов и 22 единицы техники.

    Причины обрушения на данный момент неизвестны.

    Отметим, что фуникулер "Глория" является одним из главных символов города и располагается в центре столицы, соединяя площадь Рестаурандореш с садом Сан-Педру-де-Алькантара.

    Лиссабон происшествие пострадавшие погибшие фуникулер

    Последние новости

    23:45

    Число погибших при крушении фуникулера "Глория" в Лиссабоне возросло до 15 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:39

    Трамп пригласил Навроцкого на саммит G20 в 2026 году

    Другие страны
    23:21

    Зеленский допускает "корейский сценарий" для Украины с оговорками

    Другие страны
    23:11
    Фото

    Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    23:04

    В Джалилабадском районе вспыхнул пожар в жилом доме

    Другие
    23:04

    СМИ: США приостановили введение безвиза с Аргентиной

    Другие страны
    22:45

    ООН обсудила с США вопрос виз для делегации Палестины

    Другие страны
    22:29

    ООН: Не менее 21 тыс. детей стали инвалидами из-за действий Израиля в Газе

    Другие страны
    22:25

    В Нидерландах задержали подростка после серии взрывов в Амстердаме

    Другие страны
    Лента новостей