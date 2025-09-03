Число погибших при крушении фуникулера "Глория" в Лиссабоне возросло до 15 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате схода с рельсов фуникулера "Глория" в Лиссабоне возросло до 15 человек, пострадали 18.

Как передает Report, об этом сообщает CNN Portugal.

По данным Национального института неотложной медицинской помощи (INEM), по меньшей мере пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным сайта Гражданской защиты, на месте работают 59 операторов, которых поддерживают 21 наземное транспортное средство.

23:28

Фуникулер "Глория" (Glória) в португальской столице Лиссабоне сошел с рельсов.

На место происшествия была вызвана бригада спасателей. По последним данным, в результате инцидента три человека погибли. Также пострадали 20 человек, состояние 9 из них тяжелое.

На месте происшествия задействованы все экстренные службы города. Последствия обрушения ликвидируют более 60 специалистов и 22 единицы техники.

Причины обрушения на данный момент неизвестны.

Отметим, что фуникулер "Глория" является одним из главных символов города и располагается в центре столицы, соединяя площадь Рестаурандореш с садом Сан-Педру-де-Алькантара.