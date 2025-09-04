Portuqaliyada funikulyor qəzası nəticəsində 15 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 00:04
Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda "Qloriya" funikulyorunun relsdən çıxması nəticəsində 15 nəfər ölüb, daha 18 nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "CNN Portugal" telekanalı məlumat yayıb.
Hadisə yerinə xilasedicilər qrupu cəlb olunub.
Milli Təcili Tibbi Yardım İnstitutunun (INEM) məlumatına görə, yaralılardan ən azı beşinin vəziyyəti ağırdır.
Mülki Müdafiə saytı bildirib ki, hadisə yerində 21 yerüstü nəqliyyat vasitəsinə dəstək verən 59 operator işləyir.
Qəzanın səbəbi hazırda məlum deyil.
Qeyd edək ki, "Qloriya" funikulyoru şəhərin əsas simvollarından biridir və paytaxtın mərkəzində, "Restaurandoreş" meydanını San-Pedro de-Alkantara bağı ilə birləşdirən yerdə yerləşir.
Son xəbərlər
01:13
Tramp polşalı həmkarını G20-nin 2026-cı ildə keçiriləcək sammitinə dəvət edibDigər ölkələr
01:07
Zelenski Ukrayna üçün "Koreya ssenarisini" güman edirDigər ölkələr
00:48
BMT ABŞ ilə Fələstin nümayəndə heyəti üçün viza məsələsini müzakirə edibDigər ölkələr
00:34
BMT: İsrailin Qəzzadakı əməliyyatları nəticəsində azı 21 min uşaq əlil olubDigər ölkələr
00:24
Foto
Cəlilabadda evdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİBHadisə
00:13
Niderlandda yeniyetmə silsilə partlayışlarla əlaqədar saxlanılıbDigər ölkələr
00:04
Portuqaliyada funikulyor qəzası nəticəsində 15 nəfər ölübDigər ölkələr
23:58
Ucarda avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
23:49