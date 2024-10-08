В Латвии введут налог для банков в целях покрытия оборонных расходов

Правительство Латвии поддержало введение дополнительного налога на прибыль финансовых организаций на следующие три года, чтобы покрыть расходы на оборону.

Правительство Латвии поддержало введение дополнительного налога на прибыль финансовых организаций на следующие три года, чтобы покрыть расходы на оборону.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Минфина балтийской республики.

"Этот закон поможет найти дополнительные ресурсы для обеспечения финансовых потребностей государства в области национальной безопасности", - заявил министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс.

Ожидается, что новая мера, которая коснется чистого процентного дохода банков, позволит привлечь в бюджет дополнительно 93 млн евро в 2025 году и по 85 млн евро в последующие два года. Вместе с тем учреждения, которые увеличат объем кредитования, смогут снизить налоговую ставку, уточняется в сообщении.

Сейм (парламент) Латвии должен одобрить законопроект, прежде чем он будет передан на подпись президенту республики Эдгарсу Ринкевичсу, добавляет Bloomberg.

Напомним, что в июне глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что страна в 2024 году доведет объем расходов на оборону до 3% ВВП.