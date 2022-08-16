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В Латвии начали сбор средств для покупки беспилотника Bayraktar TB2 для Украины

В Латвии начали сбор средств для покупки беспилотника Bayraktar TB2 для Украины Жители Латвии при поддержке Министерства обороны и благотворительной организации Ziedot.lv начали сбор средств для покупки у Турции боевого беспилотника Bayraktar TB2 для передачи его Украине.
Другие страны
16 августа 2022 г. 19:45
В Латвии начали сбор средств для покупки беспилотника Bayraktar TB2 для Украины

Жители Латвии при поддержке Министерства обороны и благотворительной организации Ziedot.lv начали сбор средств для покупки у Турции боевого беспилотника Bayraktar TB2 для передачи его Украине.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом этом сообщает портал Латвийского радио и телевидения.

Руководитель благотворительной организации Рута Диманте пояснила, что они прислушивались к мнению Украины для сбора пожертвований на конкретные нужды.

«Нет необходимости жертвовать большие суммы. Нас относительно много — примерно 700-800 тысяч человек трудоспособного возраста. Если каждый пожертвует 5 или 10 евро, мы сможем очень быстро достичь цели», — сказала она, отмечая, что «один беспилотник вряд ли решит исход» боевых действий, однако это поможет украинской стороне почувствовать, что «поддержка есть».

Отмечается, что авторами инициативы являются латвийский музыкант Ральф Эйландс и украинский журналист Володимир Бирюков.

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