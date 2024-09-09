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В Кыргызстане ввели запрет на повышение зарплат госслужащим

В Кыргызстане ввели запрет на повышение зарплат госслужащим Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ввел мораторий на повышение заработной платы госслужащим на 2024-2026 годы.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 18:41
В Кыргызстане ввели запрет на повышение зарплат госслужащим

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ввел мораторий на повышение заработной платы госслужащим на 2024-2026 годы.

Как передает Report со ссылкой на агентство АКИpress, указ опубликован в правительственной газете "Эркин Тоо".

"Вводится запрет на повышение заработной платы сотрудников государственных ведомств, комитетов, уполномоченных представительств президента в регионах, а также органов местной администрации", - говорится в документе.

Отмечается, что решение призвано оптимизировать расходы госбюджета страны.

"Расширение штата среди государственных органов также запрещено. Штат ряда госорганов и зарплату сотрудников некоторых категорий возможно увеличить, если будет принято специальное решение президента. Указ опубликован 3 сентября и вступает в силу через семь дней после публикации", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda dövlət qulluqçularının əməkhaqqının artırılması qadağan edilib

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