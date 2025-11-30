В Кыргызстане пройдут досрочные парламентские выборы
Другие страны
- 30 ноября, 2025
- 02:37
В Кыргызстане пройдут досрочные выборы в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент). На 90 депутатских мандатов претендуют 460 кандидатов.
Как передает Report, в этот раз выборы пройдут по новым правилам: в июне президент республики Садыр Жапаров утвердил поправки, согласно которым парламент теперь формируется по мажоритарной системе. В стране образованы 30 округов, от каждого из которых будут избраны по три депутата.
Порог явки на выборах не предусмотрен - они будут считаться состоявшимися независимо от числа проголосовавших избирателей.
Предыдущий, седьмой, состав Жогорку Кенеша был избран в 2021 году по смешанной системе: частично по партийным спискам, частично по одномандатным округам.
