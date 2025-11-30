Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    В Кыргызстане пройдут досрочные парламентские выборы

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 02:37
    В Кыргызстане пройдут досрочные выборы в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент). На 90 депутатских мандатов претендуют 460 кандидатов.

    Как передает Report, в этот раз выборы пройдут по новым правилам: в июне президент республики Садыр Жапаров утвердил поправки, согласно которым парламент теперь формируется по мажоритарной системе. В стране образованы 30 округов, от каждого из которых будут избраны по три депутата.

    Порог явки на выборах не предусмотрен - они будут считаться состоявшимися независимо от числа проголосовавших избирателей.

    Предыдущий, седьмой, состав Жогорку Кенеша был избран в 2021 году по смешанной системе: частично по партийным спискам, частично по одномандатным округам.

    Садыр Жапаров парламентские выборы Кыргызстан
