В Кыргызстане пройдут досрочные парламентские выборы

В Кыргызстане пройдут досрочные выборы в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент). На 90 депутатских мандатов претендуют 460 кандидатов.

Как передает Report, в этот раз выборы пройдут по новым правилам: в июне президент республики Садыр Жапаров утвердил поправки, согласно которым парламент теперь формируется по мажоритарной системе. В стране образованы 30 округов, от каждого из которых будут избраны по три депутата.

Порог явки на выборах не предусмотрен - они будут считаться состоявшимися независимо от числа проголосовавших избирателей.

Предыдущий, седьмой, состав Жогорку Кенеша был избран в 2021 году по смешанной системе: частично по партийным спискам, частично по одномандатным округам.