    Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

    • 30 noyabr, 2025
    • 03:06
    Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

    Qırğızıstanda Joqorku Keneşə (birpalatalı parlament) növbədənkənar seçkilər keçiriləcək. 90 yer uğrunda 460 namizəd mübarizə aparır.

    "Report"un məlumatına görə, seçkilər bu dəfə yeni qaydalar əsasında keçiriləcək: iyun ayında Prezident Sadır Japarov parlament üçün majoritar üzvlük sistemini yaradan düzəlişləri təsdiqləyib. Ölkə üzrə otuz seçki dairəsi yaradılıb və hər birindən üç deputat seçiləcək.

    Seçkilərdə iştirak həddi yoxdur; səs verən seçicilərin sayından asılı olmayaraq, onlar etibarlı hesab olunacaq.

    Əvvəlki, yeddinci Joqorku Keneş 2021-ci ildə qarışıq sistem üzrə seçilib: qismən partiya siyahıları, qismən də təkmandatlı seçki dairələri üzrə.

    В Кыргызстане пройдут досрочные парламентские выборы

