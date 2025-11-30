Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək
- 30 noyabr, 2025
- 03:06
Qırğızıstanda Joqorku Keneşə (birpalatalı parlament) növbədənkənar seçkilər keçiriləcək. 90 yer uğrunda 460 namizəd mübarizə aparır.
"Report"un məlumatına görə, seçkilər bu dəfə yeni qaydalar əsasında keçiriləcək: iyun ayında Prezident Sadır Japarov parlament üçün majoritar üzvlük sistemini yaradan düzəlişləri təsdiqləyib. Ölkə üzrə otuz seçki dairəsi yaradılıb və hər birindən üç deputat seçiləcək.
Seçkilərdə iştirak həddi yoxdur; səs verən seçicilərin sayından asılı olmayaraq, onlar etibarlı hesab olunacaq.
Əvvəlki, yeddinci Joqorku Keneş 2021-ci ildə qarışıq sistem üzrə seçilib: qismən partiya siyahıları, qismən də təkmandatlı seçki dairələri üzrə.
