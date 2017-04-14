В Кыргызстане предложили перейти на латиницу

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Депутат парламента Кыргызстана от фракции "Ата мекен" Каныбек Иманалиев выступил с предложением перейти на латинский алфавит, сообщает Report со ссылкой на "Вечерний Бишкек".

"Мы все равно должны будем перейти на латиницу к 2030-2040-м годам, это требование времени и развития технологий", - отметил К. Иманалиев.

По его словам, на данном этапе у страны пока нет такой возможности, в том числе и финансовой, на переход на латиницу, произойти это может только спустя 15-20 лет.

Напомним, что Казахстан недавно объявил о решении перейти на латиницу со следующего года.