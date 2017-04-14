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    В Кыргызстане предложили перейти на латиницу

    Депутат парламента Кыргызстана от фракции Ата мекен Каныбек Иманалиев выступил с предложением перейти на латинский алфавит

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Депутат парламента Кыргызстана от фракции "Ата мекен" Каныбек Иманалиев выступил с предложением перейти на латинский алфавит, сообщает Report со ссылкой на "Вечерний Бишкек".

    "Мы все равно должны будем перейти на латиницу к 2030-2040-м годам, это требование времени и развития технологий", - отметил К. Иманалиев.

    По его словам, на данном этапе у страны пока нет такой возможности, в том числе и финансовой, на переход на латиницу, произойти это может только спустя 15-20 лет.

    Напомним, что Казахстан недавно объявил о решении перейти на латиницу со следующего года.

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