В Кыргызстане официально объявлен победитель президентских выборов

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Кандидат от правящей Социал-демократической партии (СДПК), экс-премьер Сооронбай Жээнбеков победил на выборах президента страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в итоговом протоколе ЦИК республики.

Выборы президента Кыргызстана прошли в воскресенье 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. По предварительным данным ЦИК Жээнбеков, победил в первом туре своего основного конкурента - представителя оппозиции Омурбека Бабанова.

Согласно протоколу, Жэннбеков набрал 920,62 тыс. или 54,22% голосов пришедших к урнам избирателей.