    В Кыргызстане назвали дату досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 07:14
    В Кыргызстане назвали дату досрочных парламентских выборов

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша (парламент), которые пройдут 30 ноября 2025 года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу кыргызстанского лидера.

    Согласно документу, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов должна организовать избирательный процесс в соответствии с законодательством и обеспечить возможность дистанционного голосования.

    Кабинету министров поручено выделить необходимые финансовые средства, обеспечить законность и безопасность в ходе выборов, а также уточнить данные Единого государственного реестра населения для формирования точных списков избирателей. Кроме того, правительство должно усовершенствовать систему онлайн-идентификации избирателей, обеспечить кибербезопасность используемых информационных систем и безопасное хранение оборудования для голосования.

    Генеральной прокуратуре поручено следить за соблюдением Конституции и законов в период избирательной кампании, а местным органам власти - оказать содействие избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов.

    Контроль за исполнением указа возложен на отдел организационной работы Администрации президента Кыргызстана.

