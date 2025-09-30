В Кыргызстане назвали дату досрочных парламентских выборов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша (парламент), которые пройдут 30 ноября 2025 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу кыргызстанского лидера.

Согласно документу, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов должна организовать избирательный процесс в соответствии с законодательством и обеспечить возможность дистанционного голосования.

Кабинету министров поручено выделить необходимые финансовые средства, обеспечить законность и безопасность в ходе выборов, а также уточнить данные Единого государственного реестра населения для формирования точных списков избирателей. Кроме того, правительство должно усовершенствовать систему онлайн-идентификации избирателей, обеспечить кибербезопасность используемых информационных систем и безопасное хранение оборудования для голосования.

Генеральной прокуратуре поручено следить за соблюдением Конституции и законов в период избирательной кампании, а местным органам власти - оказать содействие избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов.

Контроль за исполнением указа возложен на отдел организационной работы Администрации президента Кыргызстана.