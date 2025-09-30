İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkilərinin tarixi açıqlanıb

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 08:10
    Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkilərinin tarixi açıqlanıb

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov 2025-ci il noyabrın 30-da növbədənkənar parlament seçkilərin keçirilməsi haqqında fərman imzalayıb.

    Bu barədə "Report" Qırğızıstan liderinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Fərmana əsasən, Seçki və Referendum üzrə Mərkəzi Komissiyası seçki prosesini qanunvericiliyə uyğun təşkil etməli, səsvermənin məsafədən keçirilməsi təmin olunmalıdır.

    Nazirlər Kabinetinə lazımi maliyyə vəsaitinin ayrılması, seçkilərin qanuniliyini və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, seçici siyahılarının dəqiq tərtib edilməsi üçün Əhalinin Vahid Dövlət Reyestrində məlumatların yenilənməsi tapşırılıb. Bundan əlavə, hökumət seçicilərin onlayn identifikasiyası sistemini təkmilləşdirməli, istifadə olunan informasiya sistemlərinin kibertəhlükəsizliyi təmin olunmalı və səsvermə avadanlığının təhlükəsiz saxlanmasını təmin etməlidir.

    Baş Prokurorluğa seçkiqabağı təşviqat dövründə Konstitusiyaya və qanunlara əməl olunmasına nəzarət etmək, yerli hakimiyyət orqanlarına seçki komissiyalarına təşkilati-texniki məsələlərin həllində köməklik göstərmək tapşırılıb.

    Fərmanın icrasına nəzarət Qırğızıstan Prezidenti Administrasiyasının Təşkilat işləri şöbəsinə həvalə edilib.

    Qırğızıstan Növbədənkənar parlament seçkiləri seçkiqabağı təşviqat
    В Кыргызстане назвали дату досрочных парламентских выборов

    Son xəbərlər

    08:58

    Lökbatanda avtomobillər toqquşub, 2 nəfər ölüb

    Hadisə
    08:55

    Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən var

    Hadisə
    08:52

    FHN əhaliyə gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar müraciət edib

    Hadisə
    08:49

    ABŞ ağac və ağac məmulatlarına rüsumlar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    08:20

    Xocasən-Lökbatan yolunda avtomobillər toqquşub, ölən var

    Hadisə
    08:15
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:10

    Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkilərinin tarixi açıqlanıb

    Digər ölkələr
    08:00

    Bu gün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır

    Milli Məclis
    08:00

    III MDB Oyunları: Bu gün 7 idman növü üzrə yarışlar baş tutacaq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti