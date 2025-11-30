В Кыргызстане из-за нарушений на выборах уволены три чиновника

На досрочных выборах депутатов в парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) в соответствующие органы поступило 25 заявлений и жалоб.

Как передает Report, об этом сообщил прокурор Главного управления Генеральной прокуратуры этой страны Самат Жунусов на брифинге 30 ноября.

По его данным, 11 материалов переданы в органы внутренних дел, 6 направлены в ЦИК, по двум заявлениям вынесены решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

"По выявленным нарушениям вынесено пять прокурорских представлений, по итогам которых один госслужащий привлечен к дисциплинарной ответственности, трое уволены с занимаемых должностей", - отметил Жунусов.

Парламентские выборы в Кыргызстане начались сегодня в 8:00 по бишкекскому (06:00 по бакинскому) времени. Всего в списке избирателей 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина. По стране открыты 2 492 избирательных участка, еще 100 участков работают за рубежом.

Голосование продлится до 20:00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.