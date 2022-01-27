В Кыргызстане эвакуировали 60 семей из-за перестрелки на границе с Таджикистаном

Из приграничной с Таджикистаном зоны эвакуированы 60 семей.

Из приграничной с Таджикистаном зоны эвакуированы 60 семей.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной администрация Баткенской области Кыргызстана.

"Людей, проживающих в опасных приграничных районах Ак-Сай, Ак-Татыр и Самаркандек эвакуируют в безопасную зону. 60 семей были размещены в средней школе 3 в городе Баткен", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, идет эвакуация жителей кыргызских сел Кулунду, Максат, Сада.

"Эвакуированные в город Баткен граждане были обеспечены продуктами питания", - отметил собеседник агентства.