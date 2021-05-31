В Кыргызстане арестовали брата экс-президента

Бывшего спикера парламента Кыргызстана Асылбека Жээнбекова арестовали на два месяца по подозрению в коррупции.

Бывшего спикера парламента Кыргызстана Асылбека Жээнбекова арестовали на два месяца по подозрению в коррупции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Нацбезопасности республики.

"В рамках уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор" межведомственной следственной группой продолжаются следственные действия с участием лиц, имеющих отношение к данному уголовному делу. После производства ряда следственных действий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.2 (Коррупция) УК КР, было вручено уведомление о подозрении в совершении указанного преступления депутатам Жогорку Кенеша (парламента, - ред.) Асылбеку Жээнбекову и Торобаю Зулпукарову", - заявили в пресс-службе.

Как сообщается, в этот же день Первомайским районным судом Бишкека рассмотрено ходатайство следствия, и в отношении Жээнбекова и Зулпукарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Отметим, что Асылбек Жээнбеков - родной брат бывшего президента Сооронбая Жээнбекова, подавшего в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. Депутат парламента, с 2011 по 2016 год занимал пост спикера парламента Киргизии. Зулпукаров - также депутат парламента, ранее занимал пост заместителя спикера.