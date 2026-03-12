Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Кувейте два человека пострадали при попадании БПЛА в жилой дом

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 21:04
    В Кувейте два человека пострадали при попадании БПЛА в жилой дом

    Два человека пострадали в Кувейте в результате попадания беспилотника в жилой дом.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны страны в социальных сетях.

    "Сегодня рано утром беспилотник нанес удар по жилому зданию в южном регионе страны. В результате инцидента пострадали два человека, причинен материальный ущерб", - уточнило министерство.

    Помимо этого, за последние 24 часа кувейтские военные обнаружили пять баллистических ракет, четыре из которых были перехвачены и уничтожены. Системы ПВО также засекли семь БПЛА, пять из которых были уничтожены, а два упали за пределами зоны угрозы.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Минобороны Кувейта
    Ты - Король

    Последние новости

    21:31

    Азербайджан и Сербия обсудили в США сотрудничество в сфере прав женщин

    Внешняя политика
    21:29

    Эсмаил Багаи: Конфликт в Иране станет "началом конца" для ООН

    В регионе
    21:19

    В Физули мирный житель погиб, подорвавшись на мине

    Происшествия
    21:16

    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    21:12
    Видео

    В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях опубликован видеоролик с XIII Глобального Бакинского форума

    Внутренняя политика
    21:09

    НАТО передислоцировал часть европейских систем ПВО на Ближний Восток

    Другие страны
    21:06
    Фото

    Сегодня из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 13 человек - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    21:04

    В Кувейте два человека пострадали при попадании БПЛА в жилой дом

    Другие страны
    20:55

    TotalEnergies потеряет 15% от объема производства из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Энергетика
    Лента новостей