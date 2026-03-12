В Кувейте два человека пострадали при попадании БПЛА в жилой дом
- 12 марта, 2026
- 21:04
Два человека пострадали в Кувейте в результате попадания беспилотника в жилой дом.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны страны в социальных сетях.
"Сегодня рано утром беспилотник нанес удар по жилому зданию в южном регионе страны. В результате инцидента пострадали два человека, причинен материальный ущерб", - уточнило министерство.
Помимо этого, за последние 24 часа кувейтские военные обнаружили пять баллистических ракет, четыре из которых были перехвачены и уничтожены. Системы ПВО также засекли семь БПЛА, пять из которых были уничтожены, а два упали за пределами зоны угрозы.
