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    ​В Крыму упал частный самолет, погибли 3 человека

    Погиб пилот самолета и два пассажира

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Возле Коктебеля (Крым) 4 ноября, потерпел крушение частный самолет Cessna, в результате чего погибли три человека.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

    "В районе горы Клементьева вблизи Коктебеля по неустановленной пока причине упал частный самолет Cessna. По предварительным данным, погибли пилот воздушного судна и два пассажира", - сообщил источник.

    По словам других источников, в полете произошла нештатная ситуация и воздушное судно резко потеряло высоту и столкнулось с землей

    По предварительным данным перед вылетом пилот не уведомил о полете соответствующие службы.

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