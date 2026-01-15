В Кремле подтвердили готовящийся визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
Другие страны
- 15 января, 2026
- 14:48
Россия рассчитывает принять с новым визитом американских переговорщиков по российско-украинскому урегулированию - спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, действующие каналы взаимодействия с американской стороной продолжают функционировать.
"Продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками. Этот диалог идет. Как только даты будут согласованы, такой визит, мы надеемся, состоится", - сказал он.
Последние новости
15:26
В Риме почти вдвое ограничили скорость движения по центру городаДругие страны
15:21
В России произошел взрыв в учебном центре МВДДругие страны
15:20
С 17 января Азербайджане похолодает на 5-8°Наука и образование
15:19
В Азербайджане ввели плату за участие в экзамене для учителейВнутренняя политика
15:14
В Азербайджане введен запрет на распространение в сети контента, нарушающего нормы общественной моралиВнутренняя политика
15:14
Президент утвердил новые требования к разминированию в ШушеВнутренняя политика
15:09
Ильхам Алиев утвердил создание Информационной системы энергоэффективностиЭнергетика
15:05
Азербайджан и Вьетнам рассматривают возможность совместного производства электромобилейБизнес
15:05