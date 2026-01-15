Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Кремле подтвердили готовящийся визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

    • 15 января, 2026
    • 14:48
    В Кремле подтвердили готовящийся визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Россия рассчитывает принять с новым визитом американских переговорщиков по российско-украинскому урегулированию - спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

    По его словам, действующие каналы взаимодействия с американской стороной продолжают функционировать.

    "Продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками. Этот диалог идет. Как только даты будут согласованы, такой визит, мы надеемся, состоится", - сказал он.

