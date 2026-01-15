В Кремле подтвердили готовящийся визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Россия рассчитывает принять с новым визитом американских переговорщиков по российско-украинскому урегулированию - спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, действующие каналы взаимодействия с американской стороной продолжают функционировать.

"Продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками. Этот диалог идет. Как только даты будут согласованы, такой визит, мы надеемся, состоится", - сказал он.