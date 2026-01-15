İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Trampın kürəkəni və xüsusi elçisinin Rusiyaya səfər edəcəkləri təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    • 15 yanvar, 2026
    • 15:03
    Trampın kürəkəni və xüsusi elçisinin Rusiyaya səfər edəcəkləri təsdiqlənib

    Rusiya Rusiya–Ukrayna nizamlanması üzrə amerikalı nümayəndələr - ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoffu və kürəkəni Cared Kuşneri yeni səfərlə qəbul ediləcəyinə ümid edir.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ tərəfi ilə qarşılıqlı əlaqə kanalları fəaliyyətini davam etdirir.

    "ABŞ nümayəndələrlə ünsiyyət üzrə mövcud kanallar fəaliyyətini davam etdirir. Tarixlər razılaşdırılanda belə bir səfərin baş tutacağına ümid edirik ki ", - deyə o bildirib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi ABŞ Stiv Uitkoff Cared Kuşner
