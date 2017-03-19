В Красноярском крае три женщины отравились угарным газом

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В поселке Курагино на юге Красноярского края три женщины погибли, по предварительным данным, от отравления угарным газом из-за закрытой печной заслонки.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Владимира Юрченко.

«Стражи порядка установили, что женщины находились в гостях у подруги, которая, по предварительным данным, нарушила правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления — забыла открыть задвижку канала дымохода, что вызвало отравление угарным газом. Как выяснили стражи порядка, погибшие характеризуются положительно», — сказал он.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.