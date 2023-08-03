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В Корее 400 человек оказались в больнице из-за жары

В Корее 400 человек оказались в больнице из-за жары Сотни участников Всемирного скаутского съезда в Южной Корее попали в больницу из-за сильной жары, от которой страна страдает уже длительное время.
Другие страны
3 августа 2023 г. 18:45
В Корее 400 человек оказались в больнице из-за жары

Сотни участников Всемирного скаутского съезда в Южной Корее попали в больницу из-за сильной жары, от которой страна страдает уже длительное время.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, мероприятие, начавшееся на этой неделе, собрало 43 тысячи скаутов из 158 стран. Однако к концу первого дня уже не менее 400 человек нуждались в лечении симптомов, связанных с жарой, таких как головные боли, головокружение и истощение. В среду добавилось еще 207 случаев, связанных с жарой. В частности, 108 человек пострадали во время церемонии открытия лагеря и были доставлены в больницу.

Отмечается, что на территории, где проводится мероприятие, мало естественной тени, все покрыто тентами и палатками. В то же время до конца недели прогнозируется удержание жары на уровне около 35 градусов.

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