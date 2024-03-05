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В Копенгагене проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

В Копенгагене проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей Копенгаген начинает эксперимент с гибкой рабочей неделей. Некоторые сотрудники определенных подразделений смогут выбрать четырехдневную рабочую неделю вместо обычной пятидневной.
Другие страны
5 марта 2024 г. 14:43

Копенгаген начинает эксперимент с гибкой рабочей неделей. Некоторые сотрудники определенных подразделений смогут выбрать четырехдневную рабочую неделю вместо обычной пятидневной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказала мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен.

"Как муниципалитет, мы должны предоставить жителям Копенгагена наилучший сервис. А потому должны сделать все возможное для создания привлекательного места работы с правильным балансом труда и личной жизни, поскольку это важно для ощущения удовлетворения от работы и привлечения новых сотрудников. Поэтому я очень рада, что мы начинаем эксперимент с гибкой рабочей неделей. Мы тесно сотрудничаем с профессиональными организациями, и я с нетерпением ожидаю возможности наблюдать за этим экспериментом", - сказала она.

Те, кому будет предоставлена возможность опробовать новую рабочую неделю, должны использовать разные модели организации труда. Например, при сокращении количества рабочих дней увеличить продолжительность труда, или при фиксированных свободных днях сохранить прежнее количества рабочих часов.

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Версия на английском языке Copenhagen launches four-day work week experiment

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