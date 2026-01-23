Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Конгрессе США отклонили резолюцию о запрете применять силу в Венесуэле

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 03:39
    В Конгрессе США отклонили резолюцию о запрете применять силу в Венесуэле

    Палата представителей (нижняя палата) Конгресса США отклонила совместную резолюцию с требованием к администрации президента Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения высшего законодательного органа.

    Как сообщает Report, за и против резолюции высказались по 215 конгрессменов.

    Документ не набрал большинства голосов и был отклонен.

    На прошлой неделе Сенат Конгресса заблокировал аналогичную резолюцию. Документ поддержали 50 сенаторов, столько же высказались против. Вице-президент США Джей Ди Вэнс воспользовался своим правом голоса. По конституции он председательствует в Сенате.

    Совместная резолюция требует одобрения обеих палат Конгресса и президента, после чего она становится законом.

    Конгресс США Палата представителей США законопроект Венесуэла

    Последние новости

    03:39

    В Конгрессе США отклонили резолюцию о запрете применять силу в Венесуэле

    Другие страны
    03:20

    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Финансы
    02:51
    Фото

    В Лиге Европы УЕФА проведены матчи 7-го тура общего этапа

    Футбол
    02:44

    Трамп заявил, что Путин пойдет на уступки по Украине

    Другие страны
    02:18

    Глава МИД: Турция верит, что "Совет мира" внесет вклад в укрепление мира в Газе

    В регионе
    01:56

    Лидеры Британии и Дании назвали безопасность в Арктике задачей для всей НАТО

    Другие страны
    01:29

    Бессент: КНР полностью выполняет условия торговой сделки с США

    Другие страны
    01:13

    Правительство Грузии подало иск против "Би-би-си"

    В регионе
    00:57

    Кобахидзе: Перевозки по Среднему коридору за пять лет увеличились в семь раз

    В регионе
    Лента новостей