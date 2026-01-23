В Конгрессе США отклонили резолюцию о запрете применять силу в Венесуэле

Палата представителей (нижняя палата) Конгресса США отклонила совместную резолюцию с требованием к администрации президента Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения высшего законодательного органа.

Как сообщает Report, за и против резолюции высказались по 215 конгрессменов.

Документ не набрал большинства голосов и был отклонен.

На прошлой неделе Сенат Конгресса заблокировал аналогичную резолюцию. Документ поддержали 50 сенаторов, столько же высказались против. Вице-президент США Джей Ди Вэнс воспользовался своим правом голоса. По конституции он председательствует в Сенате.

Совместная резолюция требует одобрения обеих палат Конгресса и президента, после чего она становится законом.