В Конгрессе США отклонили резолюцию о запрете применять силу в Венесуэле
Другие страны
- 23 января, 2026
- 03:39
Палата представителей (нижняя палата) Конгресса США отклонила совместную резолюцию с требованием к администрации президента Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения высшего законодательного органа.
Как сообщает Report, за и против резолюции высказались по 215 конгрессменов.
Документ не набрал большинства голосов и был отклонен.
На прошлой неделе Сенат Конгресса заблокировал аналогичную резолюцию. Документ поддержали 50 сенаторов, столько же высказались против. Вице-президент США Джей Ди Вэнс воспользовался своим правом голоса. По конституции он председательствует в Сенате.
Совместная резолюция требует одобрения обеих палат Конгресса и президента, после чего она становится законом.
В Конгрессе США отклонили резолюцию о запрете применять силу в Венесуэле
