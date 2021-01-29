В конгрессе США обнаружили "внутренних врагов"

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси уверена, что существует не только внешняя, но и внутренняя угроза

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси захотела получить из бюджета больше финансирования на обеспечение безопасности в Капитолии и его защиту от "внутренних врагов". Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Independent.

Парламентарий заявила, что после штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа все больше конгрессменов беспокоятся о собственной безопасности. Пелоси уверена, что существует не только внешняя, но и внутренняя угроза.

Это является основанием для увеличения расходов на систему безопасности здания конгресса, считает она.

Парламентарий не назвала точную сумму финансирования, которое рассчитывает получить.

О необходимости усилить охрану Капитолия ранее заявила начальник полиции здания конгресса. Она призывала разместить поблизости дополнительные силы правоохранителей и установить добавочные ограждения.



Штурм здания конгресса США произошел 6 января, когда участники митинга в Вашингтоне отправились к Капитолию, где в этот момент утверждали итоги выборов президента. Толпа митингующих ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса.

В результате событий погибли протестующая и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.