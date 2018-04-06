В Конгресс США внесли проект о санкциях против России по "делу Скрипаля"

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Два конгрессмена США предложили законопроект о введении санкций против России по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, текст документа распространили пресс-службы депутатов.

Законопроект инициировали конгрессмен от Техаса Хоакин Кастро из Демократической партии и республиканец Майк Тернер из Огайо.

Законопроект предлагает ввести санкции против тех, кто ответственен за нападение на Скрипалей, а также против российских финансовых институтов.

Чтобы законопроект получил статус закона, его должны принять обе палаты Конгресса США и подписать президент страны.