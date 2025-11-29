Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Конго при крушении лодки на озере погибли десятки человек

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 22:44
    В Конго при крушении лодки на озере погибли десятки человек

    При крушении лодки на озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) погибли не менее 20 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Africanews.

    По его данным, небольшое судно перевернулось, когда перевозило пассажиров в столицу Киншаса. Что стало причиной инцидента, не сообщается. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте работают спасатели.

    Отмечается, что подобные инциденты случаются в ДРК достаточно часто. В основном их причиной является перегруженность судов и отсутствие базовых средств защиты на воде, таких как спасательные жилеты.

    ДР Конго крушение лодки погибшие
    Elvis

