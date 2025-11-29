В Конго при крушении лодки на озере погибли десятки человек
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 22:44
При крушении лодки на озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) погибли не менее 20 человек.
Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Africanews.
По его данным, небольшое судно перевернулось, когда перевозило пассажиров в столицу Киншаса. Что стало причиной инцидента, не сообщается. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте работают спасатели.
Отмечается, что подобные инциденты случаются в ДРК достаточно часто. В основном их причиной является перегруженность судов и отсутствие базовых средств защиты на воде, таких как спасательные жилеты.
