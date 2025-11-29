İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Konqoda qayıq qəzası nəticəsində onlarla insan ölüb

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 23:06
    Konqoda qayıq qəzası nəticəsində onlarla insan ölüb

    Konqo Demokratik Respublikasının (KDR) şimal-qərbində, Mai-Ndombe gölündə qayığın qəzaya uğraması nəticəsində azı 20 nəfər ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Africanews" informasiya portalı xəbər yayıb.

    Məlumata əsasən, qayıq sərnişinləri paytaxt Kinşasaya apararkən çevrilib. Hadisənin səbəbi barədə məlumat verilmir. Bir neçə nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. Ərazidə xilasedicilər çalışırlar.

    Qeyd olunur ki, bu cür hadisələr KDR-də kifayət qədər tez-tez baş verir. Əsas səbəblər isə qayıqların həddinən artıq yüklənməsi və xilasetmə jiletləri kimi təhlükəsizlik vasitələrinin olmamasıdır.

    Konqo göl Qəza
    В Конго при крушении лодки на озере погибли десятки человек

    Son xəbərlər

    23:34

    "Formula 1" üzrə Qətər Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib

    Formula 1
    23:24

    KİV: Rubio, Uitkoff və Kuşner sabah Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    23:09

    Əli Kərimlinin evində Ramiz Mehdiyevin məktubunun ilkin redaktə variantı aşkarlanıb

    Hadisə
    23:06

    Konqoda qayıq qəzası nəticəsində onlarla insan ölüb

    Digər ölkələr
    22:54

    ABŞ-də Əfqanıstan vətəndaşı terror təhdidi ittihamı ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:47

    Əli Kərimli və Məmməd İbrahimli DTX-də dindiriliblər

    Hadisə
    22:32

    Ramiz Mehdiyevlə bağlı qüvvələrin aktivliyi təhlükəsizlik xidmətlərinin diqqət mərkəzindədir - RƏY

    Daxili siyasət
    22:26

    KİV: ABŞ-nin "Artemis II" təyyarəsi Qara dəniz üzərində müşahidə aparır

    Digər ölkələr
    22:06

    ABŞ Ukraynaya "Tomahawk" raketləri əvəzinə gömrük rüsumlarından azad olunmağı tövsiyə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti