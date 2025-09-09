В Конго повстанцы убили более 50 человек

В Конго повстанцы убили более 50 мирных жителей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что повстанцы из "Объединенных демократических сил" убили более 50 мирных жителей, собравшихся на похороны в восточной части Конго.

Это стало последним крупномасштабным нападением группировки, аффилированной с "Исламским государством".