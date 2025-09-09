В Конго повстанцы убили более 50 человек
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 12:13
В Конго повстанцы убили более 50 мирных жителей.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что повстанцы из "Объединенных демократических сил" убили более 50 мирных жителей, собравшихся на похороны в восточной части Конго.
Это стало последним крупномасштабным нападением группировки, аффилированной с "Исламским государством".
Последние новости
12:58
В Саатлы задержана подозреваемая в культивации коноплиПроисшествия
12:55
Китайский Чжэцзян готов наладить с Азербайджаном постоянный механизм сотрудничестваИнфраструктура
12:50
Депутат: Вашингтонская декларация по сути является предварительным мирным соглашением - ДОПОЛНЕНОМилли Меджлис
12:40
Фото
Видео
В Баку на проспекте Хатаи начались ремонтные работыИнфраструктура
12:39
Авария на автодороге Баку-Сумгайыт вызвала заторыПроисшествия
12:35
Аллахшукюр Пашазаде примет участие на собрании религиозных лидеров ОТГРелигия
12:33
Вице-спикер: Вашингтонский саммит вывел отношения США и Азербайджана на новый этапВнутренняя политика
12:28
Фото
Камран Алиев принимает участие в конференции Международной ассоциации прокуроров в СингапуреВнешняя политика
12:27