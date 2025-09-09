ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    В Конго повстанцы убили более 50 человек

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 12:13
    В Конго повстанцы убили более 50 человек

    В Конго повстанцы убили более 50 мирных жителей.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Отмечается, что повстанцы из "Объединенных демократических сил" убили более 50 мирных жителей, собравшихся на похороны в восточной части Конго. 

    Это стало последним крупномасштабным нападением группировки, аффилированной с "Исламским государством".

    Лента новостей