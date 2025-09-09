Konqoda üsyançılar 50-dən çox mülki şəxsi öldürüblər
- 09 sentyabr, 2025
- 12:25
Konqoda üsyançılar 50-dən çox mülki şəxsi öldürüblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, "Birləşmiş Demokratik Qüvvələr"dən olan üsyançılar Konqonun şərq hissəsində dəfn mərasiminə toplaşan 50-dən çox mülki şəxsi öldürüblər.
Bu, "İslam Dövləti" ilə əlaqəli qruplaşmanın son irimiqyaslı hücumu olub.
