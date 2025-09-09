İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    Konqoda üsyançılar 50-dən çox mülki şəxsi öldürüblər

    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 12:25
    Konqoda üsyançılar 50-dən çox mülki şəxsi öldürüblər

    Konqoda üsyançılar 50-dən çox mülki şəxsi öldürüblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, "Birləşmiş Demokratik Qüvvələr"dən olan üsyançılar Konqonun şərq hissəsində dəfn mərasiminə toplaşan 50-dən çox mülki şəxsi öldürüblər.

    Bu, "İslam Dövləti" ilə əlaqəli qruplaşmanın son irimiqyaslı hücumu olub.

    konqo Hücum
    В Конго повстанцы убили более 50 человек
    Rebels kill over 50 at east Congo funeral

    Son xəbərlər

    12:48

    Lu Mey: "Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı tarixi zirvəyə çatıb"

    İnfrastruktur
    12:44

    10 marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    12:34

    Bakı–Sumqayıt yolunda avtoqəza olub, tıxac yaranıb

    Hadisə
    12:34

    Ermənistan Mərkəzi Bankının sədri: Azərbaycanla sülh sazişi ölkəmizə investisiyaları artıracaq

    Region
    12:31

    İrəvanda atışma olub, ölən var

    Region
    12:30

    Deputat: Vaşinqtonda imzalanan sənədlər Azərbaycan-ABŞ əlaqələri üçün böyük perspektivlər açır

    Daxili siyasət
    12:28

    Dünya Qadın Seriyası: Azərbaycan yığmasının final mərhələsində keçirəcəyi oyunların təqvimi açıqlanıb

    Komanda
    12:26

    Azərbaycanın cüdo yığması Braziliyada beynəlxalq təlim-məşq düşərgəsinə qatılıb

    Fərdi
    12:25

    Konqoda üsyançılar 50-dən çox mülki şəxsi öldürüblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti