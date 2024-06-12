В Конго на реке затонуло судно, 80 человек пропали без вести

По меньшей мере 80 человек пропали без вести при аварии судна на реке Ква на западе Демократической Республики Конго (ДРК).

По меньшей мере 80 человек пропали без вести при аварии судна на реке Ква на западе Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Actualite со ссылкой на правительство ДРК.

Президент страны Феликс Чисекеди поручил правительству провести расследование случившегося, установить причину и принять все меры для того, чтобы исключить подобные инциденты в будущем, отмечает портал.

В свою очередь агентство Reuters передает, что все 80 человек погибли.

Местные власти сообщили, что два судна с 272 пассажирами на борту вышли во второй половине дня из порта города Муши. Спустя шесть часов у одного из них заглох двигатель, в темноте судно наскочило на камни и затонуло. Из двух судов берега достигли 185 человек. Ведется поиск остальных.