В Коми из-за атаки украинского БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод
Другие страны
- 12 февраля, 2026
- 13:47
Украинские БПЛА атаковали Республику Коми (Россия), на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава республики Коми Ростислав Гольдштейн в соцсетях.
"Сегодня наш регион подвергся атаке украинских беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы", - написал Гольдштейн.
Он также добавил, что пострадавших нет. Принимаются все необходимые меры безопасности. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.
Режим беспилотной опасности в республике сохраняется.
Последние новости
14:07
Дело Рамиза Мехдиева: Ганимат Зайидов и Фуад Гахраманлы заочно арестованыПроисшествия
13:53
Назван объем добычи с АЧГ за 2025 гЭнергетика
13:49
МЭА понизило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025-2026гг на 80 тыс. б/сЭнергетика
13:48
Национальный совет действовал при финансовой поддержке иностранных спецслужб - ОБВИНЕНИЕПроисшествия
13:47
В Коми из-за атаки украинского БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий заводДругие страны
13:47
Видео
СГБ распространила аудиозапись телефонного разговора Рамиза Мехтиева с сотрудником иностранных спецслужбВнутренняя политика
13:46
В Самарканде пройдет первый межпарламентский саммит Центральная Азия - ЕСВ регионе
13:45
Российский БПЛА поразил здание Госслужбы по ЧС УкраиныДругие страны
13:39