В Коми из-за атаки украинского БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод

Украинские БПЛА атаковали Республику Коми (Россия), на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава республики Коми Ростислав Гольдштейн в соцсетях.

"Сегодня наш регион подвергся атаке украинских беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы", - написал Гольдштейн.

Он также добавил, что пострадавших нет. Принимаются все необходимые меры безопасности. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.

Режим беспилотной опасности в республике сохраняется.