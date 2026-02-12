В Коми из-за атаки украинского БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Украинские БПЛА атаковали Республику Коми (Россия), на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава республики Коми Ростислав Гольдштейн в соцсетях.

    "Сегодня наш регион подвергся атаке украинских беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы", - написал Гольдштейн.

    Он также добавил, что пострадавших нет. Принимаются все необходимые меры безопасности. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.

    Режим беспилотной опасности в республике сохраняется.

