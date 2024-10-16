В Колумбии военные обнаружили нарколабораторию повстанцев с 1 тонной кокаина

Колумбийские военные обнаружили и ликвидировали лабораторию по производству наркотиков, которая принадлежала повстанческой группировке "Армия национального освобождения" (АНО).

Колумбийские военные обнаружили и ликвидировали лабораторию по производству наркотиков, которая принадлежала повстанческой группировке "Армия национального освобождения" (АНО).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили вооруженные силы страны.

"В ходе военной операции в сельской местности в Кукуте был обнаружен и уничтожен комплекс по производству кокаина, используемый подразделением Рейнальдо Ардильи Гомеса организованной вооруженной группировки АНО", - говорится в заявлении.

На месте было обнаружено более 1 тонны кокаина. По оценкам властей, в месяц уничтоженная лаборатория могла производить 4 тонны наркотиков. "Стоимость лаборатории оценивается в 23 млрд песо [$5,4 млн]", - отметили военные.