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В Колумбии военные обнаружили нарколабораторию повстанцев с 1 тонной кокаина

В Колумбии военные обнаружили нарколабораторию повстанцев с 1 тонной кокаина Колумбийские военные обнаружили и ликвидировали лабораторию по производству наркотиков, которая принадлежала повстанческой группировке "Армия национального освобождения" (АНО).
Другие страны
16 октября 2024 г. 06:44
В Колумбии военные обнаружили нарколабораторию повстанцев с 1 тонной кокаина

Колумбийские военные обнаружили и ликвидировали лабораторию по производству наркотиков, которая принадлежала повстанческой группировке "Армия национального освобождения" (АНО).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили вооруженные силы страны.

"В ходе военной операции в сельской местности в Кукуте был обнаружен и уничтожен комплекс по производству кокаина, используемый подразделением Рейнальдо Ардильи Гомеса организованной вооруженной группировки АНО", - говорится в заявлении.

На месте было обнаружено более 1 тонны кокаина. По оценкам властей, в месяц уничтоженная лаборатория могла производить 4 тонны наркотиков. "Стоимость лаборатории оценивается в 23 млрд песо [$5,4 млн]", - отметили военные.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada hərbçilər içərisində bir ton kokain olan laboratoriya aşkarlayıblar

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