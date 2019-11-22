В Колумбии в ходе беспорядков задержано более 100 человек

Около 100 человек пострадали и 115 задержаны в результате беспорядков, начавшихся накануне в городе Кали в Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил представитель полиции Уилльям Руис.

По его словам, в общей сложности пострадали 97 человек, из которых 46 - сотрудники правоохранительных органов.

"Было задержано 115 человек", - заявил У.Руис.

Он добавил, что в городе были зарегистрированы 56 грабежей, также из-за действий вандалов были повреждены 19 автобусов и 5 автобусных станций. В ближайшее время в город должно прибыть подкрепление из 700 человек.

"Ситуация в городе находится под контролем. Продолжается патрулирование по всему город", - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что около 207 тысяч человек принимают участие в акциях протеста в Колумбии, беспорядками охвачен ряд крупных городов страны, президент и правительство призывают граждан к миру. Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью, экономической политики.