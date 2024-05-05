США передадут оружие на $60 млн для борьбы с преступностью в Гаити

Администрация президент США Джо Байдена передаст вооружения на $60 млн для борьбы с преступностью в Гаити.

Администрация президент США Джо Байдена передаст вооружения на $60 млн для борьбы с преступностью в Гаити.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.

Как пишет издание, в пакет военной помощи войдет в основном стрелковое оружие, а также некоторые виды бронетехники, в частности 80 бронеавтомобилей Humvee и 35 бронемашин MaxxPro. Кроме того, США выделят средства для подавления беспорядков, боеприпасы и разведывательные беспилотники. Военная помощь будет передана гаитянской полиции, а также странам, участвующим в Многонациональной миссии по поддержке безопасности на Гаити, в частности Кении, Ямайке и Багамам.

Politico подчеркивает, что ранее в этом году США передали Гаити вооружения на $10 млн, таким образом, общий размер выделенной помощи достиг $70 млн. До конца нынешнего финансового года (заканчивается 30 сентября) США могут выделить на эти цели в общей сложности $75 млн, подчеркивает газета.