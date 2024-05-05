О нас

США передадут оружие на $60 млн для борьбы с преступностью в Гаити

США передадут оружие на $60 млн для борьбы с преступностью в Гаити Администрация президент США Джо Байдена передаст вооружения на $60 млн для борьбы с преступностью в Гаити.
Другие страны
5 мая 2024 г. 00:51
США передадут оружие на $60 млн для борьбы с преступностью в Гаити

Администрация президент США Джо Байдена передаст вооружения на $60 млн для борьбы с преступностью в Гаити.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.

Как пишет издание, в пакет военной помощи войдет в основном стрелковое оружие, а также некоторые виды бронетехники, в частности 80 бронеавтомобилей Humvee и 35 бронемашин MaxxPro. Кроме того, США выделят средства для подавления беспорядков, боеприпасы и разведывательные беспилотники. Военная помощь будет передана гаитянской полиции, а также странам, участвующим в Многонациональной миссии по поддержке безопасности на Гаити, в частности Кении, Ямайке и Багамам.

Politico подчеркивает, что ранее в этом году США передали Гаити вооружения на $10 млн, таким образом, общий размер выделенной помощи достиг $70 млн. До конца нынешнего финансового года (заканчивается 30 сентября) США могут выделить на эти цели в общей сложности $75 млн, подчеркивает газета.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
4 мая 2024 г. 15:11
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi