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Армия Израиля заявила о ликвидации командира "Исламского джихада" в Рафахе

Армия Израиля заявила о ликвидации командира "Исламского джихада" в Рафахе Израильская армия ликвидировала одного из командиров боевого крыла радикальной палестинской организации "Исламский джихад", отвечавшего за ее отряды в городе Рафах на юге сектора Газа.
Другие страны
5 мая 2024 г. 00:24
Армия Израиля заявила о ликвидации командира Исламского джихада в Рафахе

Израильская армия ликвидировала одного из командиров боевого крыла радикальной палестинской организации "Исламский джихад", отвечавшего за ее отряды в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом заявила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Согласно ее заявлению, речь идет о "боевике высокого ранга" в структуре "Исламского джихада" Аймане Заарабе, который командовал бригадой "Рафах". Он был уничтожен утром в результате ударов истребителей ВВС Израиля, наносившихся на основании разведданных, полученных армией и контрразведкой, проинформировали в пресс-службе. Вместе с ним были ликвидированы еще два боевика "Исламского джихада", находившиеся с ним в одном помещении, отметили в армии.

По данным израильских военных, Заараб командовал спецотрядами "Исламского джихада" во время нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года. Помимо этого, по информации израильской стороны, в последние годы он руководил подготовкой нескольких попыток проникновения радикалов на территорию Израиля.

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