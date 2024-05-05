Армия Израиля заявила о ликвидации командира "Исламского джихада" в Рафахе

Израильская армия ликвидировала одного из командиров боевого крыла радикальной палестинской организации "Исламский джихад", отвечавшего за ее отряды в городе Рафах на юге сектора Газа.

Израильская армия ликвидировала одного из командиров боевого крыла радикальной палестинской организации "Исламский джихад", отвечавшего за ее отряды в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report , об этом заявила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Согласно ее заявлению, речь идет о "боевике высокого ранга" в структуре "Исламского джихада" Аймане Заарабе, который командовал бригадой "Рафах". Он был уничтожен утром в результате ударов истребителей ВВС Израиля, наносившихся на основании разведданных, полученных армией и контрразведкой, проинформировали в пресс-службе. Вместе с ним были ликвидированы еще два боевика "Исламского джихада", находившиеся с ним в одном помещении, отметили в армии.

По данным израильских военных, Заараб командовал спецотрядами "Исламского джихада" во время нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года. Помимо этого, по информации израильской стороны, в последние годы он руководил подготовкой нескольких попыток проникновения радикалов на территорию Израиля.