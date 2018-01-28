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    В Колумбии третий раз за сутки атаковали полицейских

    Во время первой и второй атаки погибли 6 человек

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Колумбии совершено третье за сутки нападение на полицейские участки. Погибли два правоохранителя.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Heraldo.

    Во время первой атаки ночью, когда в городе Санта-Роса-дель-Сур на севере Колумбии неизвестные привели в действие взрывное устройство возле полицейского участка, погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один получил ранения.

    Второй взрыв у отделения полиции унес жизни четырех человек, 42 пострадали.

    Но власти не сообщили, рассматриваются ли происшествия как теракты.

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