В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны
- 14 сентября, 2025
- 12:19
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Колумбии.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 9 км от города Фронтино. Очаг залегал на глубине 13 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Последние новости
13:24
ЦБА определил приоритеты для развития страхового сектора АзербайджанаФинансы
13:23
Азербайджан и Узбекистан углубляют сотрудничество в сфере страхованияФинансы
13:10
На пограничном штампе Армении больше не будет изображения горы АгрыдагВ регионе
13:05
Сборная Азербайджана по баскетболу заняла второе место в Мировой женской серииКомандные
12:56
Фото
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гараханбейли Физулинского районаВнутренняя политика
12:51
Определены судьи на матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА "Бенфика" – "Карабах"Футбол
12:41
Кыргызстан предложил Азербайджану совместные инициативы в страхованииФинансы
12:37
Начальник Генштаба ВС Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу совершит визит в АзербайджанАрмия
12:37