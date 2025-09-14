Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5

    • 14 сентября, 2025
    • 12:19
    В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Колумбии.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 9 км от города Фронтино. Очаг залегал на глубине 13 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

