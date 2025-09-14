В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 9 км от города Фронтино. Очаг залегал на глубине 13 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.